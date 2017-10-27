В райцентре на Закарпатье неизвестные взорвали гранатой автомобиль

К счастью, никто во время инцидента не пострадал. Как сообщает отделе коммуникации полиции области, хозяин дома проснулся среди ночи от звука, напоминающего взрыв.

Он вышел во двор и обнаружил сильные повреждения автомобиля Hyundai, который принадлежит его жене. У

же на месте происшествия следователи установила, что автомобиль поврежден взрывом. Полиция предположила, что неизвестные воспользовались гранатой РГД, экспертиза установит точную модель взрывного устройства.

По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Татьяны Щеголевой, мужчина заверил, что конфликтов ни с кем не имел и даже не догадывается, кто бы это мог быть. Полиция открыла по факту взрыва уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от тех до семи лет. Сейчас полиция устанавливает причастных к правонарушению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 октября в центре оккупированного Донецка произошел мощный взрыв, два человека получили ранен