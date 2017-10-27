В Польше в ДТП с лесовозом погибли двое украинцев - ФОТО

Об этом сообщается на странице портала dtp.kiev.ua в Facebook.

По информации ведомства, на 11 национальной дороге вблизи Глиниц бус Volkswagen на закруглении дороги, мчался на высокой скорости и врезался в лесовоз.

В результате столкновения водитель и пассажир скончались на месте.

Пять пострадавших направили в больницу в отделение реанимации. Состояние их здоровья врачи расценивают как тяжелое.

На данный момент, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Полтавской области Кобеляках около двух часов ночи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и несколько пострадавших. По информации полицейских, столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и грузовик МАН под управлением 46-летнего жителя города Днепр.