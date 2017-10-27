В Львовской области на шахте произошло обрушение, три человека травмированы

В результате инцидента трое шахтеров получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, информация об аварии поступила около полуночи. Инцидент произошел в селе Селец Сокальского района на шахте "Лесная".

Тут во время укрепление породы на глубине 830 метров разведывательного штрека произошел обвал. В итоге были травмированы трое работников, - сообщили в департаменте, добавив, что шахтеры получили травмы разной степени тяжести скорая помощь увезла их Червоноградскую городскую больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июня, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" произошло обрушение породы. В результате происшествия под завал попал один горняк.