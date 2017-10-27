В Кропивницком неизвестный напал на правоохранителя

Полицейский патруль пытался провести задержания группы воров, которые угрожали прохожему ножевой расправой, в случае если тот не отдаст им деньги. В результате потасовки двое преступников было обезврежены сразу, а другие накинулись на полицейских с ножами, один патрульный был ранен ножом в спину. Двое воров были задержаны, двое смогли скрыться в дворах.

На данный момент мужчина сейчас находится в больнице города Кропивницкий. Врачи уже успели прооперировать спину полицейского, никакие жизненно важные органы задеты не были.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Киеве со стрельбой ограбили бизнесмена.