В Кропивницком неизвестный напал на правоохранителя

В Кропивницком сотрудники полиции задержали группу воров, один из правоохранителей ранен. Об этом сообщил нaчaльник Депaртaмента пaтрульной полиции Укрaины НПУ Евгений Жуков.
Полицейский патруль пытался провести задержания группы воров, которые угрожали прохожему ножевой расправой, в случае если тот не отдаст им деньги. В результате потасовки двое преступников было обезврежены сразу, а другие накинулись на полицейских с ножами, один патрульный был ранен ножом в спину. Двое воров были задержаны, двое смогли скрыться в дворах.
На данный момент мужчина сейчас находится в больнице города Кропивницкий. Врачи уже успели прооперировать спину полицейского, никакие жизненно важные органы задеты не были.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Киеве со стрельбой ограбили бизнесмена.