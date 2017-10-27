13:41 27.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100177450:roman

В Харькове задержали преступную группировку

Харьковские полицейские провели задержание преступной банды, похищавшей людей. Об этом рассказал начальник криминальной полиции Вячеслав Давиденко.

В Харькове задержали преступную группировку

Всего в банде состояло шестеро человек, они занимались грабежами, пытками и вымогательством денег и имущества. В результате обыска преступников было обнаружено гранаты Ф-1, машины с иностранной регистрацией, мобильные терминалы с нулевыми IMEI; удостоверение на имя задержанных, а также различные средства связи.

На данный момент заведено уголовное дело по трем статьям - создание преступной организации, незаконное лишение свободы или похищение человека, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное обращение с оружием.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в  Харькове мужчина забил знакомого. За совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив