В Харькове задержали преступную группировку

Всего в банде состояло шестеро человек, они занимались грабежами, пытками и вымогательством денег и имущества. В результате обыска преступников было обнаружено гранаты Ф-1, машины с иностранной регистрацией, мобильные терминалы с нулевыми IMEI; удостоверение на имя задержанных, а также различные средства связи.

На данный момент заведено уголовное дело по трем статьям - создание преступной организации, незаконное лишение свободы или похищение человека, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное обращение с оружием.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Харькове мужчина забил знакомого. За совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения.