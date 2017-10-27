13:54 27.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецке задержали "агента Кремля"

В Донецкой области провели задержание местного мужчины, который "сливал" информацию об дислокации украинских военных в ДНР. 

В Донецке задержали

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина является жителем Авдеевки, ему 70 лет. Он на протяжении месяца проводил сбор информации о численности, маршрутах передвижения военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Весь собранный материал он передавал начальнику разведывательного управления по кличке "Тайфун".

Липовый агент несколько раз пробовал осуществить попытку подкупа украинского военнослужащего с целью похищения карт дисклокации украинской бронетехники и личного состава.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в ближайшее время в Украине появится новая криминальная разведка.


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