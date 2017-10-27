У двух жителей Закарпатья полиция изъяла марихуану на два млн грн

Отмечается, что во время проведения осмотра дома 51-летнего жителя города на чердаке правоохранители обнаружили грубо измельченное вещество растительного происхождения, весом около двух кг.

Другой случай хранение наркотиков зафиксирован при осмотре помещения 57-летнего жителя. Сотрудники Управления противодействия наркопреступности обнаружили и изъяли с чердака десять килограммов марихуаны.

Полиция установила, что мужчины сами вырастили марихуану. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу.

Правоохранители также сообщили, что оба мужчин проживают на одной улице. Следствие по делу продолжается.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Санкции статей предусматривают, в первом случае, лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, во втором — от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сотрудники Службы безопасности Украины в Киевской области провели задержание заместителя мэра Вышгорода, которого уличили в хранении наркотических средств.