У двух жителей Закарпатья полиция изъяла марихуану на два млн грн

Полиция изъяла у двух жителей Закарпатья 12 килограммов марихуаны. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, стоимость изъятых наркотических веществ может достичь двух миллионов гривен.
Отмечается, что во время проведения осмотра дома 51-летнего жителя города на чердаке правоохранители обнаружили грубо измельченное вещество растительного происхождения, весом около двух кг.
Другой случай хранение наркотиков зафиксирован при осмотре помещения 57-летнего жителя. Сотрудники Управления противодействия наркопреступности обнаружили и изъяли с чердака десять килограммов марихуаны.
Полиция установила, что мужчины сами вырастили марихуану. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу.
Правоохранители также сообщили, что оба мужчин проживают на одной улице. Следствие по делу продолжается.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Санкции статей предусматривают, в первом случае, лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, во втором — от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сотрудники Службы безопасности Украины в Киевской области провели задержание заместителя мэра Вышгорода, которого уличили в хранении наркотических средств.