На Закарпатье неизвестные бросили гранату в автомобиль местного жителя - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как выяснили правоохранители, потерпевший проснулся среди ночи от звука. Так, в момент кода мужчина вышел на улицу, обнаружил сильные повреждения автомобиля Hyundai Santa, который принадлежит его жене.

"Преступники воспользовались гранатой РГД, экспертиза установит точную модель взрывного устройства", - отметили сотрудники полиции.

В данный момент правоохранители устанавливают причастных к правонарушению, злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Кроме того, правоохранители устанавливают причастных к правонарушению, злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", количество пострадавших в результате взрыва в центре оккупированного Донецка увеличилось до пяти человек. Среди пострадавших - двое детей.