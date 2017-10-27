09:39 27.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие

В Николаевской области сегодня ночью, 26 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Эталон" и легкового автомобиля "Москвич". В результате аварии один человек погиб, один госпитализирован, еще один травмирован.

На Николаевщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. на своей странице в Facebook.

Как отмечается, столкновение произошло около 9:30. Так во время ДТП погибла 67-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля, а 83-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Вместе с тем, травмы получила 56-летняя женщина-пассажир автобуса.

В данный момент правоохранительные органы открыли по факту аварии уголовное дело, устанавливаются обстоятельства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Таллине в среду, 25 октября, в служебную машину премьер-министра Эстонии Юри Ратаса врезался автомобиль. На момент аварии сам глава правительства находился в машине. К счастью ни он, ни кто другой в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.


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