На Донетчине трое правоохранителей попались на взятке в 7200 долларов

Как стало известно, установлено два факта вымогательства полицейскими взяток от граждан. Такие данные распространили в пресс-службе прокуратуры. Согласно данным – ночью пятого марта 2017 г. по итогам получения части взятки – 80 тысяч гривен – на блокпосту “Мариуполь-Мелекине” задержали двоих работников уголовного розыска. Также было установлено и третье причастное лицо и факт получения второй части взятки. Первая часть взятки – это откуп от ответственности за угон, а вторая – возвращение мужчине изъятого авто.

Как сообщал УРА-Информ, на взятке попался чиновник Киевгорсовета.