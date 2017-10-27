Боевики ЛНР приговорил футбольного фаната "Зари" к 17 годам тюрьмы

Соответствующее решение вынес суд ЛНР, 25 октября.

В Луганске 17 лет строгого режима дали Владу Овчаренко. Незаконный суд оккупантов признал парня виновным в шпионаже в пользу Украины "ст. 335 УК т.н. ЛНР".

После того как он вышел с украинским флагом в центре Луганска и сжег флаг т.н. ЛНР. С тех пор он арестован и уже год находиться в плену у сепаратистов.

Близкие парня очень обеспокоены тем, что переговоры по этому вопросу утихли.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Овчаренко внесен в список украинских заложников.

"На следующей неделе там будет координатор ОБСЕ из гуманитарной подгруппы Фриш, как раз проведает наших заложников. Я прошу, чтобы проведал Овчаренко. Он есть в списках, единственное - пока нет у нас продвижения в вопросе освобождения", – написала она.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", работники СБУ провели задержание в зоне АТО информатора т.н. "министерства госбезопасности ЛНР". Согласно данным – женщина-информатор в ходе визита на оккупированные территории оказалась поймана террористами. Ей было предъявлено сфальсифицированное обвинение в подготовке против "молодой республики" диверсий.