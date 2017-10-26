Возле берегов Норвегии в море упал российский вертолет

На его борту находилось восемь пассажирами. Их судьба пока не известна.

Как сообщила спасательная служба Норвегии, вертолет упал в море на расстоянии трех километров от Баренцбурга. Он следовал из поселка Пирамида в Баренцбург.

Связь с вертолетом была потеряна в 15:35, а уже через десять минут подтвердилось падение.

Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности будут позже, - заверили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 8 октября, потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека.