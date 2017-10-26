11:54 26.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Турции прошли очередные аресты приверженцев Гюлена

В Турции полиция провела масштабный рейд по всей стране с целью задержания 100 бывших сотрудников Министерства иностранных дел.

В Турции прошли очередные аресты приверженцев Гюлена

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Турецкие правоохранители задержали уже 121 экс-сотрудника МИДа, которых подозревают в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара утверждает, что именно он организовал попытку государственного переворота в ночь с 16 на 17 июля 2016 года.

Все задержанные пользовались, как утверждает полиция, специальной программой ByLock для обмена сообщениями внутри структуры Гюлена. Правительство подозревает, что "гюленовцы" проникли во все важные сферы и государственные институции - судебную систему, армию и школу,различные министерства.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Турции службы безопасности провели аресты более ста военных, которых подозревают в заговоре с Фетхуллахом Гюленом. 


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