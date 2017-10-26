19:00 26.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Донецка произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

В центре оккупированного Донецка произошел сильнейший взрыв в жилой пятиэтажке, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека.

В центре Донецка произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как утверждают спасатели, эпицентр взрыва находился на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Красноармейская в центре Донецка. Также они отметили, что из-за инцидента пострадал мужчина, у него травма ноги, и женщина - на данный момент проводится ее эвакуация из квартиры. 

Кстати, в результате взрыва не только пострадали люди, но и само здание. К примеру, после взрыва в подъезде образовались завалы а также повредились остекление дома и несколько квартир.

Возможно, под завалами еще находятся люди, поэтому поиск пострадавших до сих пор продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", следствие по взрыву, который прогремел в среду вечером, 25 октября, возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, передано Службе безопасности Украины. 


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