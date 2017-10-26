В Хмельницкой области пассажирский поезд насмерть сбил женщину - ФОТО

По словам правоохранителей, происшествие произошло на границе Деражнянского и Хмельницкого районов области, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Погибшая 67-летняя пенсионерка, жительница Хмельницкого, попала под скоростной поезд сообщением Львов - Москва.

Согласно предварительной информации, женщина собирала в окрестных лесах грибы и переходила пути в неустановленном месте вне железнодорожного перехода.

По указанному факту открыто уголовное производство за "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" УК Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского поезда №64 Киев - Харьков. В результате инцидента локомотив сгорел полностью, а поезд получил повреждения контактная сеть.