В Харькове умерла еще одна пострадавшая в ДТП на Сумской

В страшном дорожно-транспортном происшествии на Сумской в Харькове скончалась еще одна пострадавшая, 20-летняя Диана Берченко.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
По словам медиков, пострадавшая долго не выходила из комы.
"Диана умерла сегодня, 26 октября, в 9:45", - отметили в больнице. Таким образом количество жертв аварии увеличилось до шести человек. Еще пятеро пострадавших находятся на лечении в харьковских больницах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов впервые лично пообщался с журналистами относительно жуткой аварии в Харькове. Согласно словам водителя, он уверенно ехал на зеленый свет, когда в его автомобиль врезалась 20-летняя Алена Зайцева на Lexus, в результате чего погибло 5 человек.