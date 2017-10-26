В Харькове умерла еще одна пострадавшая в ДТП на Сумской

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По словам медиков, пострадавшая долго не выходила из комы.

"Диана умерла сегодня, 26 октября, в 9:45", - отметили в больнице. Таким образом количество жертв аварии увеличилось до шести человек. Еще пятеро пострадавших находятся на лечении в харьковских больницах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов впервые лично пообщался с журналистами относительно жуткой аварии в Харькове. Согласно словам водителя, он уверенно ехал на зеленый свет, когда в его автомобиль врезалась 20-летняя Алена Зайцева на Lexus, в результате чего погибло 5 человек.