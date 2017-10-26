23:27 26.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом перевернулся грузовик с аммиаком - ФОТО

В Киевской области в четверг, 26 октября, попал в аварию грузовик с цистерной.

Под Киевом перевернулся грузовик с аммиаком - ФОТО

Машина везла 17 тонн аммиака. Как сообщают очевидцы, авария произошла возле поселка Глеваха на Одесской трассе рядом с железнодорожным переездом.

По предварительным данным, один автомобиль не пропустил другого. В результате этого грузовик с цистерной перевернулся.

К счастью, утечки вредного вещества не произошло. Спасатели на месте перекачали аммиак из одной цистерны в другую.

После этого спасатели смогли поставить грузовик с цистерной на колеса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в округе Стерджен канадской провинции Альберта произошло крушение состава. Тут сошел с рельсов поезд, перевозивший цистерны с нефтью. Всего с путей сошли 12 цистерн.


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