11:24 26.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесчине два человека погибли в результате пожара

В Овидиопольском районе Одесчины недавно возникло возгорание.

На Одесчине два человека погибли в результате пожара

По итогам данного пожара погибло сразу два человека. Такие данные распространили представители ГСЧС. Согласно данным – загорелась надворное сооружение в селе Великодолинское. Сообщение о случившемся поступило в Службу “101” 25-го октября вечером – в 17:29.

Вскоре на место прибыли спасатели и выяснили, что на территории домохозяйства горит надворная постройка. В 18:03 возгорание было локализовано и в 18:33 ликвидировано – на 12-ти квадратных метрах. Также на месте обнаружили два трупа – мужчины и женщины.

Как сообщал УРА-Информ, в столице горело общежитие, в котором живут переселенцы с Донбасса.


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