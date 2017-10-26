На Донбассе боевики пулеметом угрожали патрулю ОБСЕ

Как отмечается, сотрудники ОБСЕ заметили частично прикрытый крупнокалиберный пулемет (калибр 12,7 мм) в десяти метрах перед первым патрульным автомобилем СММ.

Кроме того, через несколько минут двое мужчин в военной одежде подошли к орудию, перезарядили его и направили прямо на первый патрульный автомобиль СММ.

Также представители ОБСЕ отметили, что боевики прицепили пулемет к окрашенному в камуфляжные цвета микроавтобусу Ford Transit, однако и это еще не все. Поже они остановились и направили дуло орудия прямо на патрульный автомобиль СММ с расстояния в три метра, подчеркнули в ведомстве.

"Совместный центр по контролю и координации проинформирован о случившемся", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина просит ОБСЕ отчитаться о присутствии официальных представителей на Донбассе. На данный момент в СММ работают наблюдатели из 44 стран мира, что примерно равно 511 представителям, из которых 39 человек являются резидентами РФ.