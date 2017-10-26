08:43 26.10.2017 | Происшествия | Новости
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Курды подверглись нападению иракской армии

Руководство иракского Курдистана сообщает об обстрелах ее вооруженных сил иракскими правительственными войсками.

Курды подверглись нападению иракской армии

Об этом сообщает Совет безопасности Иракского Курдистана.

На этот раз иракские солдаты поддерживаются и немногочисленными военными Ирана провели несколько атак о стороны населенного пункта Зумар, северо-западнее Мосула. Ранее военные Багдада взяли под контроль очень важный нефтеносный город Киркук.

Напомним, что военные силы курдов "Пешмерга" составляли основные ударные части на протяжении всех трех лет в борьбе против боевиков ДАИШ. Курды также приняли участие в недавнем наступлении на силы террористов на западе Ирака для окончательного разгрома сил боевиков.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Иракский Курдистан заявил о готовности начать переговоры с Багдадом с целью приостановки процесса отделения от Ирака.


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