Курды подверглись нападению иракской армии

Об этом сообщает Совет безопасности Иракского Курдистана.

На этот раз иракские солдаты поддерживаются и немногочисленными военными Ирана провели несколько атак о стороны населенного пункта Зумар, северо-западнее Мосула. Ранее военные Багдада взяли под контроль очень важный нефтеносный город Киркук.

Напомним, что военные силы курдов "Пешмерга" составляли основные ударные части на протяжении всех трех лет в борьбе против боевиков ДАИШ. Курды также приняли участие в недавнем наступлении на силы террористов на западе Ирака для окончательного разгрома сил боевиков.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Иракский Курдистан заявил о готовности начать переговоры с Багдадом с целью приостановки процесса отделения от Ирака.