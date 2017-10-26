Известная биатлонистка попалась на допинге

По итогам перепроверки допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в допинг-пробе 37-летней спортсменки были обнаружены следы запрещенного препарата.

Дело Грегорин будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года.

Добавим, на Олимпиаде в Ванкувере Тея не смогла завоевать медали что в сезоне-2009/10, но в трех гонках Игр-2010 вошла в десятку лучших, включая 5-е место в масс-старте. По итогам сезона Грегорин была десятой в общем зачете Кубка мира.

А вот на Играх 2014 года в Сочи Грегорин стала бронзовым призером в гонке преследования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.