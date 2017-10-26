14:40 26.10.2017 | Происшествия | Новости
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Известная биатлонистка попалась на допинге

Знаменитая словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований. Об этом  сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Известная биатлонистка попалась на допинге

По итогам перепроверки допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в допинг-пробе 37-летней спортсменки были обнаружены следы запрещенного препарата.

Дело Грегорин будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года.

Добавим, на Олимпиаде в Ванкувере Тея не смогла завоевать медали что в сезоне-2009/10, но в трех гонках Игр-2010 вошла в десятку лучших, включая 5-е место в масс-старте. По итогам сезона Грегорин была десятой в общем зачете Кубка мира.

А вот на Играх 2014 года в Сочи Грегорин стала бронзовым призером в гонке преследования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель Украины на турнире АТР Кубок Кремля, проходящего в Москве, Денис Молчанов закончил борьбу за трофей на полуфинальной стадии.


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