ГПУ объявила о подозрении боевику, причастному к обстрелам мирных жителей на Донбассе - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно информации пресс-службы, его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных в УК Украины.

В результате указанных преступных действий гражданина и других его соучастников погибли девять гражданских лиц, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 граждан, повреждены и разрушены 22 жилых дома.

В ходе досудебного расследования установлено, что гражданину Украины было поручено осуществление вооруженного сопротивления силам АТО, а также проведение артиллерийских обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и помещений мирного населения.

Реализуя свои преступные намерения, по предварительному сговору с руководителями ЛНР, представителями власти РФ и вооруженных ВС РФ, на протяжении января-мая 2015 года давал приказы на совершение обстрелов территории Попаснянского района Луганской области.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", работники СБУ провели задержание в зоне АТО информатора т.н. "министерства госбезопасности ЛНР". Согласно данным &ndash женщина-информатор в ходе визита на оккупированные территории оказалась поймана террористами. Ей было предъявлено сфальсифицированное обвинение в подготовке против "молодой республики" диверсий.