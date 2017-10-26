Боевики пытаются заставить миссию ОБСЕ свернуть работу на Донецком направлении, - СЦКК

Об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня из-за обстрела беспилотника ОБСЕ.

По информации пресс-центра АТО, 23 октября, наблюдатели миссии в Донецке осуществляли запуск своего мини-БПЛА.

После запуска они услышали выстрелы из стрелкового оружия по 50-100 м от того места, где они находились.

Украинская сторона СЦКК категорически осуждает такие провокационные действия НВФ ОРДО и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей.

"Такими вооруженными нападениями, НВФ ОРДО пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", примерно 85 процентов всех суицидов совершают силовики АТО до 40 лет. Так, за период проведения на Донбассе АТО больше 500-от украинских бойцов покончили с собой. В основном силовики совершали самоубийство по причине посттравматического синдрома.