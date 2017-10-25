В Винницкой области горела школа

К счастью, никто из школьников и сотрудников школы не пострадал. Спасателям удалось во время всех эвакуировать.

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайных ситуациях в Винницкой области, информация о возгорании поступила около девяти часов утра. Уже через под часа пожар был локализован, а к 10:30 - полностью ликвидирован.

К гашению пожара привлекалось 12 человек личного состава и четыре спецавтомобиля.

Вместе с тем в ГосЧС рассказали, что уже на месте было установлено, что пожар начался на крыше школы. При этом огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

В настоящее время причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области неизвестные подожгли школу. Происшествия произошло ночью. По предварительным данным, неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку.