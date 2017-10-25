В Винницкой области горела психбольница

Горело здание психиатрической женской отделении Винницкой областной психоневрологической больницы им. А.И.Ющенко.
Об этом передают в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Сообщается, что около семи часов вечера в службу спасения поступил сигнал и пожарной тревоге. Спасатели выехали на место пожарища, однако сотрудникам психиатрической клиники удалось ликвидировать огонь подручными средствами до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На место происшествия прибыло четыре единицы пожарной техники.
Как выяснилось, причиной пожара послужило возгорание одного из матрасов в одной из палат, однако, что конкретно стало катализатором возгорания неизвестно. Все 40 пациентов больницы были эвакуированы.
Как сообщалось в " УРА-Информ", вчера в селе Куриловка Хмельникского района Винницкой области произошел пожар.