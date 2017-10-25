В Виннице микроавтобус сбил двух девушек на пешеходном переходе

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

По словам полицейских, авария произошла около семи утра по улице Киевской. Водитель автомобиля допустил наезд на двух пешеходов, когда потерпевшие пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что пострадавшие девушки с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

В данное время, автомобиль отправлен на штраф-площадку, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство.

Водителю грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок или без такового.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", харьковская местная прокуратура объявила подозрение 46-летнему харьковчанину, ранее судимому за совершение смертельног ДТП, так как тот был задержан за вождением в нетрезвом виде.