В университете в США произошла стрельба, есть погибшие

Об трагическом инциденте передает местный телеканал KNOE.

По словам директора по коммуникациям университета Уилла Саттона, стрельба произошла во время ссоры во дворе в университетском городке. В частности, он утверждает, что один из погибших был студентом Грамблингского университета.

В данный момент правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночном клубе города Картерсвилль США стреляли. В результате происшествия были ранены шесть посетителей. Один из них скончался в больнице.