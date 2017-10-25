12:50 25.10.2017 | Происшествия | Новости
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В университете в США произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Луизиана на территории Государственного университета Грамблинга произошла стрельба, в результате чего погибло два человека. В момент проишествия виновник пересрелки смог скрытся от сотрудников полиции.

В университете в США произошла стрельба, есть погибшие

Об трагическом инциденте передает местный телеканал KNOE.

По словам директора по коммуникациям университета Уилла Саттона, стрельба произошла во время ссоры во дворе в университетском городке. В частности, он утверждает, что один из погибших был студентом Грамблингского университета. 

В данный момент правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночном клубе города Картерсвилль США стреляли. В результате происшествия были ранены шесть посетителей. Один из них скончался в больнице.


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