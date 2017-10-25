В университете в США произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Луизиана на территории Государственного университета Грамблинга произошла стрельба, в результате чего погибло два человека. В момент проишествия виновник пересрелки смог скрытся от сотрудников полиции.
Об трагическом инциденте передает местный телеканал KNOE.
По словам директора по коммуникациям университета Уилла Саттона, стрельба произошла во время ссоры во дворе в университетском городке. В частности, он утверждает, что один из погибших был студентом Грамблингского университета.
В данный момент правоохранительные органы проводят расследование.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночном клубе города Картерсвилль США стреляли. В результате происшествия были ранены шесть посетителей. Один из них скончался в больнице.