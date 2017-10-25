22:15 25.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Эстонии в аварию попал премьер-министр

В Таллинне в среду, 25 октября, в служебную машину премьер-министра Эстонии Юри Ратаса врезался автомобиль.

В Эстонии в аварию попал премьер-министр

На момент аварии сам глава правительства находился в машине. К счастью ни он, ни кто другой в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

Как сообщает издания Postimee, авария произошла перед зданием драматического театра около пятит часов вечера. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Барбары Лихтфельдт, в автомобиль Департамента полиции и погранохраны Audi A8 врезался Mercedes. Она также отметил, что машина премьера ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками, однако полицейский, осуществляющий экстренную поездку, обязан был обеспечить безопасность всех участников движения.

Вместе с тем будет ли начато производство или ДТП будут рассматривать как страховой случай Лихтфельдт не уточнила.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 24 октября, во Львове попал в аварию бывший городской голова Любомир Буняк. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Мельникова. На момент аварии за рулем Citroen C4 находилась его жена.


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