19:21 25.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Австрии поймали киллера, убившего 70 человек

Полиция Австрии задержала наемного убийцу из Пакистана, убившего 70 человек. Об этом сообщает австрийское издание Krone.

В Австрии поймали киллера, убившего 70 человек

Отмечается, что 35-летний пакистанец пытался незаконно попасть в Австрию из Венгрии по западно-балканскому пути.

Он считается наиболее известным киллером в Пакистане.

В последнее время мужчина занимался торговлей людьми, помогал нелегалам попасть в Австрию.

По данному факту возбудили уголовное дело. В данное время по этому делу идет расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в настоящее время заказчик убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова находится на территории России. Он имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами.


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