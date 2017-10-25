12:18 25.10.2017 | Происшествия | Новости
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Турок убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери

В сети появились шокирующее видео самоубийства жителя турции. Мужчина в прямом эфире Facebook наложил на себя руки, из-за того что его дочь не сообщила ему о своей помолвке.

Турок убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери

Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, 54-летний Айхан Узун из города Кайсери перед тем, как нажать на курок пистолета рассказал пользователям соцсети о том. Что собирается лишить себя жизни из-за того, что молодые не спросили у него разрешения на свадьбу, а приняли решение самостоятельно.

"Я не хочу, чтобы те, кто довел меня до такого состояния, приходили на мои похороны", — рассказал он.

Мужчина заявил, что о "самом радостном дне в жизни дочери" - ее помолвке - он узнал от позвонившей ему жены.

Отца очень обидело, что его дочь сама не рассказала о этом.  

"Прощайте, я покидаю вас, берегите себя", - произнес Узун свои последние слова и нажал на спусковой крючок.

Ставшие свидетелями прямого эфира пользователи соцсети пытались отговорить мужчину от необдуманного поступка.

Узун отметил, что многим могло показаться, что он устроил "шоу в прямом эфире", однако мужчина отрицал это.  Отметив, что никому не пожелал бы пережить ту боль, которую он в тот момент испытывал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения. В Харькове мужчина соверши убийство, забив своего знакомого до смерти.


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