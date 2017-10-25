На Ровенщине пенсионерка задержала двух воров

Женщина застала незваных гостей прямо в доме.

Они уже хотели бежать, но пенсионерка не растерялась и закрыла их в квартире. Сразу же вызвала полицию, а до ее приезда удерживала воров.

Правоохранители прибыли на место через десять минут. Выяснилось, что накануне пара воров уже совершила несколько подобных краж.

Задержанного вора уже взяли под стражу. Его сообщница пока дома, ухаживает за восьмимесячным ребенком.

В данное время продолжается следствие.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столице злоумышленники похитили примерно 350 тысяч долларов, а также один килограмм золотых слитков. Все это было украдено из банковских ячеек.