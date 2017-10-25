На Одесчине похитили два сейфа с ювелирными изделиями

Об этом сообщает региональное управление нацполиции.

По словам полицейских, из магазина вынесли два сейфа, в которых хранились ювелирные изделия на общую сумму более двух миллионов гривен.

Пятеро неизвестных – в черной одежде и в масках, автомобилем протаранили стеклянную дверь супермаркета, и таким образом проникли в зал магазина.

Они сразу направились к ювелирному отделу и, оторвав сейфы от пола, погрузили все в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Отмечаться, что это все они проделали в течение минуты.

В полиции напомнили, что ранее совершались точно такие же ограбления сети супермаркетов Таврия В. Одно из них произошло в средине сентября в городе Николаеве, и буквально сутки назад – в Суворовском районе Одессы.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на улице Дружбы народов в столице Украины гадалка обворовала пожелую женщину. Известно, что ранее злоумышленница была судима за грабеж и сбыт наркотических веществ.