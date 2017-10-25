На Николаевщине четверо детей отравились грибами

Такие данные уже распространили в ГСЧС Николаевской области. Согласно этой информации – 24-го октября утром служба спасения получила сообщение, что трое детей 2006-го года рождения и еще один ребенок 2007-го года рождения отравились грибами. Оказалось, что дети собирали грибы в лесу села Кумари, а затем их пекли на костре и ели.

В итоге двое из них были госпитализированы в областную больницу – с диагнозом “гастроэнтероколитная форма”. А еще двое были отправлены во Врадиевскую райбольницу с диагнозом панкреопатия.

Как сообщал УРА-Информ, в одной из школ Ужгорода дети отравились неизвестным газом.