12:32 25.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине четверо детей отравились грибами

В одном из поселков Николаевщины грибами отравились сразу четверо детей.

На Николаевщине четверо детей отравились грибами

Такие данные уже распространили в ГСЧС Николаевской области. Согласно этой информации – 24-го октября утром служба спасения получила сообщение, что трое детей 2006-го года рождения и еще один ребенок 2007-го года рождения отравились грибами. Оказалось, что дети собирали грибы в лесу села Кумари, а затем их пекли на костре и ели.

В итоге двое из них были госпитализированы в областную больницу – с диагнозом “гастроэнтероколитная форма”. А еще двое были отправлены во Врадиевскую райбольницу с диагнозом панкреопатия.

Как сообщал УРА-Информ, в одной из школ Ужгорода дети отравились неизвестным газом.


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