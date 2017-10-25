15:24 25.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине пенсионерку отговорили от суицида - ФОТО

В Луганской области сотрудники полиции стали свидетелями инцидента, когда пожилая женщина хотела прыгнуть с моста на железнодорожный путь. Однако благодаря уговорам полицейских, пенсионерка согласилась не совершать самоубийство.

На Луганщине пенсионерку отговорили от суицида - ФОТО

Об этом сообщает управление Нацполиции Луганской области в Facebook.

Как отмечается, правоохранители сняли женщину с моста и посадили в карету скорой. Впоследствии свои намерения она объяснила сложными социально-бытовыми условиями.

В данный момент 74-летнею женщину доставили в больницу, где она получит необходимую медицинскую и психологическую помощь. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве автомобиль с водителем и ребенком внутри упал с моста. Тут водитель Honda на мокрой дороге превысил скорость. После чего машина слетела с вниз с моста. Оба пострадали и госпитализированы.


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