На Луганщине пенсионерку отговорили от суицида - ФОТО

В Луганской области сотрудники полиции стали свидетелями инцидента, когда пожилая женщина хотела прыгнуть с моста на железнодорожный путь. Однако благодаря уговорам полицейских, пенсионерка согласилась не совершать самоубийство.
Об этом сообщает управление Нацполиции Луганской области в Facebook.
Как отмечается, правоохранители сняли женщину с моста и посадили в карету скорой. Впоследствии свои намерения она объяснила сложными социально-бытовыми условиями.
В данный момент 74-летнею женщину доставили в больницу, где она получит необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве автомобиль с водителем и ребенком внутри упал с моста. Тут водитель Honda на мокрой дороге превысил скорость. После чего машина слетела с вниз с моста. Оба пострадали и госпитализированы.