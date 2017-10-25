На Луганщине пенсионерку отговорили от суицида - ФОТО

Об этом сообщает управление Нацполиции Луганской области в Facebook.

Как отмечается, правоохранители сняли женщину с моста и посадили в карету скорой. Впоследствии свои намерения она объяснила сложными социально-бытовыми условиями.

В данный момент 74-летнею женщину доставили в больницу, где она получит необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве автомобиль с водителем и ребенком внутри упал с моста. Тут водитель Honda на мокрой дороге превысил скорость. После чего машина слетела с вниз с моста. Оба пострадали и госпитализированы.