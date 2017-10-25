На Киевщине загорелась детская спортивная школа - ФОТО

В поселке Згуровка Киевской области в здании районной детской юношеской спортивной школы вспыхнул масштабный пожар. Детей на момент возникновения пожара в школе не было.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
По словам спасателей, загорелась крыша и помещения второго этажа на площади 100 кв.м школы. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.
В результате пожара была разрушена крыша, перекрытия и частично стены второго этажа здания.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 36 человек личного состава и восемь единиц техники.
В результате происшествия никто не пострадал, детей во время возгорания в школе не было.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в селе Куриловка Хмельникского района Винницкой области во вторник, 24 октября, произошел пожар. К счастью, никто из школьников и сотрудников школы не пострадал. Спасателям удалось во время всех эвакуировать.