Болгары страдают от проливных дождей

В результате непогоды пострадали близко расположенные к Черному морю части портового города Бургас, также затоплены некоторые деревни.

В муниципалитете Камено через ливни объявили чрезвычайное положение.

Там, по меньшей мере пять деревень остались без электричества, десятки домов затоплены, некоторые дороги заблокированы.

Население деревни Трыстиково в общине Амен эвакуировали после того, как вода прорвала дамбу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в эстонском городе Таллин, наступила тыма и прошел черный дождь во многих районах страны. По словам синоптиков, после рассмотрения фотографий с сателлитов и подтверждений метеослужбы Финляндии, до Эстонии дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары.