Болгары страдают от проливных дождей

Из-за ливней в Болгарии погибли три человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщает издание Reuters.
В результате непогоды пострадали близко расположенные к Черному морю части портового города Бургас, также затоплены некоторые деревни.
В муниципалитете Камено через ливни объявили чрезвычайное положение.
Там, по меньшей мере пять деревень остались без электричества, десятки домов затоплены, некоторые дороги заблокированы.
Население деревни Трыстиково в общине Амен эвакуировали после того, как вода прорвала дамбу.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в эстонском городе Таллин, наступила тыма и прошел черный дождь во многих районах страны. По словам синоптиков, после рассмотрения фотографий с сателлитов и подтверждений метеослужбы Финляндии, до Эстонии дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары.