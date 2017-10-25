13:58 25.10.2017 | Происшествия | Новости
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Болгары страдают от проливных дождей

Из-за ливней в Болгарии погибли три человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщает издание Reuters.

Болгары страдают от проливных дождей

В результате непогоды пострадали близко расположенные к Черному морю части портового города Бургас, также затоплены некоторые деревни.

В муниципалитете Камено через ливни объявили чрезвычайное положение.

Там, по меньшей мере пять деревень остались без электричества, десятки домов затоплены, некоторые дороги заблокированы.

Население деревни Трыстиково в общине Амен эвакуировали после того, как вода прорвала дамбу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в эстонском городе Таллин, наступила тыма и прошел черный дождь во многих районах страны. По словам синоптиков, после рассмотрения фотографий с сателлитов и подтверждений метеослужбы Финляндии,  до Эстонии дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары.


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