Армия Ирака начала заключительную операцию по разгрому ИГИЛ

Сообщается, что очаги сопротивления остаются в городе Эль-Кайм и Рава, куда иракская авиация сбрасывает листовки с призывами о добровольной сдаче в плен. Бумаги также содержат призыв к местным жителям убедить своих детей и родных сложить оружие.

Более не остается ни одного клочка земли в Ираке, который имеет стратегическое значение и находится под контролем боевиков, все нефтяные месторождения отныне под контролем оружием Багдада.

Войска уже заняли нефтяные поля Эйн-Зала, а также выбили террористов с западных границ страны.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно террористы организации " Исламское государство" напали на правительственных военных в пригороде Багдада.