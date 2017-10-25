13:49 25.10.2017 | Происшествия | Новости
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Армия Ирака начала заключительную операцию по разгрому ИГИЛ

Иракские правительственные войска проводят окончательную зачистку своих территорий от остатков боевиков ИГИЛ. Передает DW.

Армия Ирака начала заключительную операцию по разгрому ИГИЛ

Сообщается, что очаги сопротивления остаются в городе Эль-Кайм и Рава, куда иракская авиация сбрасывает листовки с призывами о добровольной сдаче в плен. Бумаги также содержат призыв к местным жителям убедить своих детей и родных сложить оружие.

Более не остается ни одного клочка земли в Ираке, который имеет стратегическое значение и находится под контролем боевиков, все нефтяные месторождения отныне под контролем оружием Багдада.

Войска уже заняли нефтяные поля Эйн-Зала, а также выбили террористов с западных границ страны.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно террористы организации " Исламское государство" напали на правительственных военных в пригороде Багдада.


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