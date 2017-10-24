Несовершеннолетний утроил стрельбу на детской площадке

Отмечается, что вызов в полицию поступил вчера около шести вечера. По прибытию инспекторы увидели неизвестного. Парень заметил патрульный автомобиль и сорвался с места, пытаясь убежать.

Но полицейским удалось догнать его. Во время поверхностной проверки в беглеца обнаружили предмет, похожий на пистолет, и пакетик с веществом неизвестного происхождения.

Парень утверждал, что он совершеннолетний, однако документов при себе не имел.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции. Впоследствии туда же прибыл отец задержанного.

Парень сразу назвал настоящее имя и сообщил другую дату рождения. 15-летнего жителя Херсона и отца передали следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Похожий на пистолет предмет и вещество изъяли для проведения экспертизы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", правоохранители расследуют конфликт со стрельбой, который произошел на Николаевщине между силовиками. Так, потасовка возникла в Очакове Николаевской области.