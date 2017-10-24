В Запорожье пенсионер сбил женщину-пешехода

Так, водитель авто марки "Таврия" наехал на женщину-пешехода, и по итогам этого ДТП пешеход погибла на месте. Такие данные распространили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Оказалос, что за рулем авто был мужчина 1937 г.р. Женщина же, 1940 г.р., в тот момент переходила дорогу в неположенном месте - за границами пешеходного перехода. Водитель просто не успел отреагировать на ситуацию и сбил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка умерла.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине произошло ДТП со смертельным исходом.