11:39 24.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье пенсионер сбил женщину-пешехода

На перекрестке ул. Краснова и автотрассы "Харьков-Симферополь" в н.п. Запорожье водитель сбил женщину-пешехода.

В Запорожье пенсионер сбил женщину-пешехода

Так, водитель авто марки "Таврия" наехал на женщину-пешехода, и по итогам этого ДТП пешеход погибла на месте. Такие данные распространили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Оказалос, что за рулем авто был мужчина 1937 г.р. Женщина же, 1940 г.р., в тот момент переходила дорогу в неположенном месте - за границами пешеходного перехода. Водитель просто не успел отреагировать на ситуацию и сбил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка умерла.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине произошло ДТП со смертельным исходом.


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