В Закарпатской области столкнулись две иномарки, погиб водитель

В результате аварии один человек погиб. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, авария произошла на объездной дороге в Хусте. Около двух часов дня водитель Volkswagen двигаясь в направлении Тячева, пытался обогнать впереди идущую машины.

В итоге он лоб-в-лоб столкнулся с Opel Vivaro. От сильного удара сам водитель Volkswagen получил травмы от которых умер в реанимационном отделении больницы. Пассажиры Opel Vivaro с травмами попали в больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины столкновения. Открыто уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Малайзии на одном из шоссе столкнулись два пассажирских автобуса. Водитель одного из автобусов остановился для починки двигателя, второй автобус не успев затормозить, влетел в стоящий транспорт. В обоих машинах находились работники из Индонезии и Малайзии.