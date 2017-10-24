В Винницкой области во время уроков загорелась школа - ФОТО

В школе села Куриловка Винницкой области спасатели ликвидировали пожар, возникший во вторник утром, 24 октября.
Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.
Отмечается, что возгорание возникло на крыше школы площадью 20 кв.м.
По словам спасателей, детей которые на момент возникновения пожара находились в школе, эвакуировал персонал учебного заведения. Никто из школьников и сотрудников школы не пострадал.
Работники ГСЧС получили информацию о возгорании около девяти утра, а в районе десяти часов пожар был локализован, в 10:31 – ликвидирован.
К гашению пожара привлекалось 12 человек личного состава и четыре спецавтомобиля.
Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", возгорание в детском лагере н.п. Одесса началось именно в комнате худрука. Также художественный руководитель была единственной взрослой в том корпусе, который сгорел. Полиция уже объявила о подозрении, а также провела допрос руководителя танцевального коллектива "Адель" - Татьяну Егорову, потому что именно ее подопечные погибли в страшном пожаре детского лагеря "Виктория".