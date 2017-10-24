В Винницкой области во время уроков загорелась школа - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Отмечается, что возгорание возникло на крыше школы площадью 20 кв.м.

По словам спасателей, детей которые на момент возникновения пожара находились в школе, эвакуировал персонал учебного заведения. Никто из школьников и сотрудников школы не пострадал.

Работники ГСЧС получили информацию о возгорании около девяти утра, а в районе десяти часов пожар был локализован, в 10:31 – ликвидирован.

К гашению пожара привлекалось 12 человек личного состава и четыре спецавтомобиля.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", возгорание в детском лагере н.п. Одесса началось именно в комнате худрука. Также художественный руководитель была единственной взрослой в том корпусе, который сгорел. Полиция уже объявила о подозрении, а также провела допрос руководителя танцевального коллектива "Адель" - Татьяну Егорову, потому что именно ее подопечные погибли в страшном пожаре детского лагеря "Виктория".