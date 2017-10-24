В Торецке произошла утечка аммиака - ФОТО

Спасателям удалось вовремя остановить утечку и в настоящее время угрозы населению нет. Как сообщает пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, информация об инциденте поступила около 11 часов утра.

Жители города Торецк сообщали, что на улице Заводская ощущается запах аммиака. По указанному адресу немедленно выехали дежурные подразделения 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Уже на месте спасатели установили, что во время демонтажа пустого аммиакопровода на территории неработающего предприятия "Холодок" было срезано емкость объемом около одного кубометра и при ее перемещении был сорван вентиль, из-за чего остатки аммиака начали выходить наружу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде из школы №9 экстренно эвакуировали детей из-за выброса газа. Пятерых школьников из-за отравления забрала скорая.