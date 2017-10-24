11:57 24.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Прикарпатье из детсада госпитализированы 13 человек

По состоянию на утро вторника, 24 октября, количество отравленных в детском саду Ласточка в Ивано-Франковской области продолжает расти. Так, около девять детей и четыре работника детсада были госпитализированы из-за плохого самочувствия.

В Прикарпатье из детсада госпитализированы 13 человек

Об этом говорится в сообщении управления чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации.

По словам медиков, состояние пострадавших средней тяжести.

В свою очередь специалисты отобрали пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась пища в детском саду, для лабораторных исследований.

Городское управление образования обязало приостановить работу детского сада до установления причин заболевания.

По данному факту прокуратура открыла производство отравления воспитанников и сотрудников детского сада.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львовской областной клинической больнице после отравления грибами умерли еще двое человек. 


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