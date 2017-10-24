В Николаеве "волонтеры антинаркотической ассоциации" пытались похитить девушку с инвалидностью

Об этом сообщает отдел полиции ГУНП в области.

На месте происшествия правоохранители обнаружили автомобиль, указанный в сообщении, из салона которого были слышны женские крики о помощи. По требованию полицейских граждане, находившиеся в автомобиле, вышли на улицу и для выяснения всех обстоятельств последовали в отдел полиции.

Правоохранители установили личности мужчин. Ими оказались трое жителей Херсонской области 29 и 34 лет, а также 36-летний местный житель, которые по согласованию с органами прокуратуры были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время следственных действий задержанные рассказали, что они являются представителями "антинаркотической ассоциации", филиал которой находится в г. Херсоне, и приехали в Николаев якобы по просьбе матери потерпевшей.

Женщина длительное время находится за пределами страны и, по словам мужчин, случайно узнала о наркотической зависимости своей дочери. Обеспокоенная таким известием родственница обратилась к сотрудникам указанного наркологического центра с просьбой помочь дочери, которая является инвалидом детства и якобы пристрастилась к наркотикам, да еще и предоставляет свою квартиру другим наркозависимым лицам.

Выяснилось, что потерпевшая со своей матерью уже длительное время не выходят друг с другом на связь и не поддерживают никаких отношений, а с вопросом о якобы наркозависимости дочери в полицию женщина не обращалась.

По согласованию с органами прокуратуры похитителям было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас по данному факту правоохранителями проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Автомобиль, на котором передвигались похитители, изъяты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", задержанная в субботу, 21 октября, за похищение младенца в Киеве объяснила свой поступок тем, что отец ребенка хотел сдать его в приют. По словам девушки, план похитить ребенка у нее появился еще в пятницу, 20 октября.