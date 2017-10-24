В Малайзии столкнулись два автобуса

Согласно информации источника, водитель одного из автобусов остановился для починки двигателя, второй автобус не успев затормозить, влетел в стоящий транспорт. В обоих машинах находились работники из Индонезии и Малайзии.

В результате столкновения погибло восемь человек, еще более 33 ранены, все они были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители взяли под стражу водителя врезавшегося автобуса, в случае доказательства его вины ему грозит более 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Изюме автобус с детьми попал в аварию, пострадали 23 человека.