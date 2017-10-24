В Малайзии столкнулись два автобуса

В Малайзии на одном из шоссе столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом передает Straits Times.
Согласно информации источника, водитель одного из автобусов остановился для починки двигателя, второй автобус не успев затормозить, влетел в стоящий транспорт. В обоих машинах находились работники из Индонезии и Малайзии.
В результате столкновения погибло восемь человек, еще более 33 ранены, все они были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители взяли под стражу водителя врезавшегося автобуса, в случае доказательства его вины ему грозит более 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Изюме автобус с детьми попал в аварию, пострадали 23 человека.