14:35 24.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Греции на улицы с протестами вышли журалисты

По всей Греции прокатилась волна протестов сотрудников средст массовой информации. Об этом передает Аmna.gr.

В Греции на улицы с протестами вышли журалисты

Согласно информации источника, сотрудники СМИ были вынуждены выйти на улицу из-за действий правительства, которое намерено ограничить дополнительную систему социального страхования. Журналисты требуют прекратить нарушение трудовых и социальных прав работников средств массовой информации.

Протестующие направили ноту правительству, под которой подписались Союз журналистов ежедневных Афинских газет, Союз журналистов периодической электронного печати, профсоюзы журналистов Салоников и Македонии и Фракии.

Забастовка продлится с 6:00 24 октября в 6:00 26 октября.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно греческие СМИ протестовали против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования.


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