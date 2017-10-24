В Греции на улицы с протестами вышли журалисты

Согласно информации источника, сотрудники СМИ были вынуждены выйти на улицу из-за действий правительства, которое намерено ограничить дополнительную систему социального страхования. Журналисты требуют прекратить нарушение трудовых и социальных прав работников средств массовой информации.

Протестующие направили ноту правительству, под которой подписались Союз журналистов ежедневных Афинских газет, Союз журналистов периодической электронного печати, профсоюзы журналистов Салоников и Македонии и Фракии.

Забастовка продлится с 6:00 24 октября в 6:00 26 октября.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно греческие СМИ протестовали против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования.