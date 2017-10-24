В Армении российский контрактник застрелил сослуживца и покончил с собой

Он застрелился после того, как случайно убил своего сослуживца. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, инцидент произошел на полигоне Алагяз.

При сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата. В результате инцидента смертельное ранение получил другой военнослужащий по контракту, - рассказали в пресс-службе.

Там также заверили, что после этого молодой человек, испугавшись ответственности за гибель сослуживца, покончил жизнь самоубийством. Для выяснения обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия Южного военного округа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 октября в Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части.