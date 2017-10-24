08:55 24.10.2017 | Происшествия | Новости
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У берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно

В заливе Биафра к югу от нигерийского города Порт-Харкорт пираты похитили шестерых членов экипажа немецкого грузового судна Demeter.

У берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно

Об этом передает "Sea Guardian".

Корабль принадлежит гамбургской судоходной компании Peter Dцhle Schiffahrts-KG и зарегистрировано в Либерии.

Согласно информации источника, пираты на лодках перехватили судно в акватории Нигерии, все восемь похитителей были вооружены. В результате было взято в плен шестеро членов экипажа, в том числе и капитан корабля. Пираты требуют выкуп, однако сумма уплаты не уточняется.

Другие 12 человек продолжили свой путь в Гамбург в качестве гарантии того, что моряки коммерческого судна вернуться за своими товарищами.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили одного гражданина Украины и семерых граждан России.


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