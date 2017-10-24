У берегов индонезийского острова произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник, 24 октября, в море Банда, недалеко от побережья индонезийского острова Сулавеси.
Об этом передает Геологическая служба США.
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано около одиннадцати утра по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 141 километре от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 549,2 километра.
Геологическая служба сообщила о зеленом уровне угрозы последствий землетрясения, что означает малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", На филиппинском острове Лусон в воскресенье, 22 октября, произошл землетрясение. Его магнитуда составила 5,4 балла по шкале Рихтера.