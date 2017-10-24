На Полтавщине женщину сбил грузовик

По итогам этой аварии есть жертва – передали представители пресс-службы Нацполиции Полтавщины в Facebook.

Известно, что в Полтавском районе грузовик смертельно травмировал женщину. Согласно данным следственного управления местной полиции – ДТП это произошло примерно в два часа ночи - на автотрассе "Киев-Харьков", около поселка Супруновка – также сказано в сообщении. Согласно данным пресс-службы, грузовик марки DAF, которым управлял 62-летний мужчина, совершил наезд на женщину-пешехода. Она шла по трассе в плохо освещенном месте.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье пенсионер на "Таврии" сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм умерла.